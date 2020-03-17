Belçika'da sokağa çıkmaya sınırlama getirildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Belçika'da sokağa çıkmaya sınırlama getirildi - Son Dakika Dünya

Belçika'da sokağa çıkmaya sınırlama getirildi

34 dakika önce

DÜNYADA hızla yayılan koronavirüs salgını yüzünden Belçika'da sokağa çıkma konusunda sınırlama getirildi.

Belçika'da sokağa çıkmaya sınırlama getirildi, System.String[]

DÜNYADA hızla yayılan koronavirüs salgını yüzünden Belçika'da sokağa çıkma konusunda sınırlama getirildi. Belçika sokağa çıkma sınırlaması, ülke genelinde Çarşamba günü saat 12.00'den itibaren uygulamaya konulacak..

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, koronavirüs ile ilgili alınan yeni tedbirler konusunda açıklama yaptı. Wilmes, bu ek tedbirler kapsamında sokağa çıkmaya sınırlama getirildiğini açıkladı. karar, çarşamba günü saat 12.00'dan itibaren uygulamaya konulacak. Sokağa çıkacak kişilerin acil ihtiyaç için çıkılabileceğini belirten Başbakan Wilmes, ciddi önlemler alındığını ve kurallara uymayanların cezalandırılacağını belirtti.Ayrıca, ülkede tüm mağazaların kapanacağı sadece gıda satan ve sağlık sektöründeki kurumların dışında bütün iş yerleri kapanacağı açıklandı. Sağlık ile gıda ihtiyacı veya özel izinle çalışanların dışında gereksiz yere dışarı çıkanlar cezalandırlıacak. Sokakda 2'den fazla kişinin bir arada görülmesi halinde de ceza uygulanacağı kaydedildi.


Çarşamba, Belçika, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:43 Kaynak: DHA
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