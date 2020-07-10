Belçika'da son 24 saatte 147 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Belçika'da son 24 saatte 147 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 147 artarak 62 bin 357'e yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 147 artarak 62 bin 357'e yükseldi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, salgından yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 781'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 147 artarak 62 bin 357'ye ulaştığı belirtildi.

Günlük vaka sayısının ortalama 84'e yükseldiği vurgulanan açıklamada, vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 1'lik bir artış gözlemlendiği kaydedildi.

Maske zorunluluğu

Belçika hükümeti, yarından itibaren kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Mağaza, süpermarket, alışveriş merkezleri, sinemalar ve müzeler zorunlu maske kullanımının bulunduğu yerler arasında listelendi.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, 1 kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.

Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da son 24 saatte 147 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
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