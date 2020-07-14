Belçika'da son 24 saatte 74 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Belçika'da son 24 saatte 74 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 74 artarak 62 bin 781'e yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 74 artarak 62 bin 781'e yükseldi.

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Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 787'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 74 artarak 62 bin 781'e ulaştığı belirtildi.

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 95'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 11'lik artış gözlemlendiği ifade edildi.

- Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.

Belçika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Belçika'da son 24 saatte 74 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika Dünya
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