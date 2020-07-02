Belçika'da son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Belçika'da son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 89 artarak 61 bin 598'e yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 89 artarak 61 bin 598'e yükseldi.

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Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği, salgından hayatını kaybedenlerin sayısının 9 bin 761'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 89 artarak 61 bin 598'e ulaştığı kaydedildi.

Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişi ile görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişi ile sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişi ile yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyici ile gerçekleştirilebilecek.

Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da son 24 saatte 89 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

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