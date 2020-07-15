Belçika'da son 24 saatte 91 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Belçika'da son 24 saatte 91 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 91 artarak 62 bin 872'ye yükseldi.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 91 artarak 62 bin 872'ye yükseldi.

Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 788'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Belçika'da Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 91 artarak 62 bin 872'ye ulaştığı belirtildi.

Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 96'ya yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 8'lik artış gözlemlendiği vurgulandı.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, salgında son durumu değerlendirmek üzere bugün tekrar toplandı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, normalleşme sürecinde uygulanan tedbirlerde şimdilik bir gevşeme olmayacağını ifade etti.

- Maske zorunluluğu

Belçika hükümeti, 11 Temmuz'dan itibaren kapalı alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirmişti.

Mağaza, süpermarket, alışveriş merkezleri, sinemalar ve müzeler zorunlu maske kullanımının bulunduğu yerler arasında listelenmişti.

- Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.

Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.

Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.

Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek.

Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.

Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek.

Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.

Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak.

Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.

Ulusal Güvenlik Konseyi, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da son 24 saatte 91 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 21:58:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika'da son 24 saatte 91 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]