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Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 283 ölüm
6 saat önce
Belçika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 283 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 2 bin 523'e çıktı.
Belçika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 283 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 2 bin 523'e çıktı.
Belçika'da son 24 saatte 283 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 523'e; enfekte kişi sayısı ise 24 bin 983'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:07 Kaynak: DHA
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