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Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 303 ölüm
6 saat önce
Belçika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 303 kişi yaşamını yitirdi.
Belçika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 303 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 3 bin 903'e çıktı.
Belçika'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede bir günde 303 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 903'e yükseldi. Ülke genelinde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı ise 30 bin 589'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:17 Kaynak: DHA
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