Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten 496 ölüm

Belçika'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 496 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 3 bin 19'a çıktı.

Belçika'da bir günde 496 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 19'a yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısı ise 26 bin 667 olarak açıklandı. Belçika medyası, 24 saatlik bilançoyu, "Ani yükseliş" başlığıyla verdi.