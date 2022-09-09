Belçika'daki yüksek barınma maliyetleri Erasmus öğrencilerini caydırıyor - Son Dakika
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Belçika'daki yüksek barınma maliyetleri Erasmus öğrencilerini caydırıyor

09.09.2022 12:29
Belçika'daki yüksek barınma maliyetleri Erasmus öğrencilerini caydırıyor

Belçika'da son yıllarda artan barınma maliyeti nedeniyle ucuz konaklama imkanı bulamayan birçok yabancı üniversite öğrencisi, Erasmus programlarını iptal ederek Belçika'ya gitmekten vazgeçiyor.

Belçika'da son yıllarda artan barınma maliyeti nedeniyle ucuz konaklama imkanı bulamayan birçok yabancı üniversite öğrencisi, Erasmus programlarını iptal ederek Belçika'ya gitmekten vazgeçiyor.

Belçika'daki Antwerp Üniversitesi, 360 Erasmus öğrencisinden yaklaşık 60'ının okulların açılmasına iki hafta kalmasına rağmen hala kalacak yer bulamadığını duyurdu.

Üniversitenin açıklamasına göre, 25 Erasmus öğrencisi ise kalacak yer bulamadıkları için veya fiyatlar çok yüksek olduğundan bu yılki programlarını iptal etti.

Antwerp Üniversitesi sözcüsü Peter de Meyer, bu sayılara doktora öğrencilerinin dahil olmadığını söyledi.

De Meyer, "Özellikle ülke dışından gelen öğrenciler için çok zor bir durum. Öğrenciler bir oda bulabilmek için Airbnb dahil tüm yolları deniyor." dedi.

Üniversite yetkilileri, son bir ayda barınmayla ilgili çok fazla soru aldıklarını, oysa bundan birkaç yıl önce öğrencilerin ülkeye geldiklerinde kısa sürede barınma meselesini çözdüklerini belirtti.

Belçika'daki diğer birçok üniversite de aynı şekilde barınma sorununa dikkati çekiyor. Özellikle Belçika dışından gelen öğrenciler, hatta kısa süreli gelen akademisyenler için bile kalacak yer bulmanın giderek zorlaştığı belirtiliyor.

Erasmus öğrencileri yarım veya tam akademik yıl için üniversitelerde eğitim alabiliyor. Belçika'daki ev sahipleri özellikle bir tam yıl kalacak öğrencileri tercih ediyor. Birçok şehirde öğrencilerin kalabileceği tek oda fiyatı yaklaşık 500 avrodan başlıyor.

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Kaynak: AA

Belçika, Güncel, Son Dakika

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