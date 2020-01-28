Belçika'da sosyal haklar için binlerce kişi sokağa döküldü - Son Dakika

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Belçika'da sosyal haklar için binlerce kişi sokağa döküldü
6 saat önce
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 10 bin kişi Sosyal Güvenlik Sisteminin çökertilmesine ve hükümetin emeklilik reformuna karşı protesto düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:20 Kaynak: AA
Protestodan detaylar
BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 10 bin kişi Sosyal Güvenlik Sisteminin çökertilmesine ve hükümetin emeklilik reformuna karşı protesto düzenledi.
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