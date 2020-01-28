Belçika'da sosyal haklar için binlerce kişi sokağa döküldü - Son Dakika
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Belçika'da sosyal haklar için binlerce kişi sokağa döküldü

6 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 10 bin kişi Sosyal Güvenlik Sisteminin çökertilmesine ve hükümetin emeklilik reformuna karşı protesto düzenledi.

Protestodan detaylar

BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 10 bin kişi Sosyal Güvenlik Sisteminin çökertilmesine ve hükümetin emeklilik reformuna karşı protesto düzenledi.

Belçika'da sosyal haklar için binlerce kişi sokağa döküldü

Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:20 Kaynak: AA
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