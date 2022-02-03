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Belçika'da tramvayda çocuk kaçırma girişimini yolcular önledi - Son Dakika

Belçika'da tramvayda çocuk kaçırma girişimini yolcular önledi

03.02.2022 23:52
Belçika'da tramvayda çocuk kaçırma girişimini yolcular önledi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de tramvayda 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan bir kişiyi tramvayın yolcuları engelledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de tramvayda 12 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan bir kişiyi tramvayın yolcuları engelledi.

Belçika basınındaki haberlerde yer alan görgü tanıklarının ifadesine göre, Brüksel'in merkezinde meydana gelen olayda 40'lı yaşlarda bir erkek tramvay yolcusu, 12 yaşındaki kız çocuğunun önce kolyesine dokundu.

Tramvay durağa yanaştığında kapıdan çıkarak kızı kolundan tutup çeken kişiye yolcular müdahale etti. Bir kadın, çocuğu bu kişinin elinden kurtarırken, bir başka erkek yolcu da çocuk kaçırma girişiminde bulunan kişiyi etkisiz hale getirmeye çalıştı ve tekrar tramvaya binmesini önledi.

Kız çocuğunu kaçırmak isteyen kişi, yolcuların müdahalesine rağmen kaçmayı başardı. Olayın ardından yolcular çocuğun ailesine haber verdi ve aile gelene kadar çocukla bekledi.

Brüksel polisi, çocuğun ailesinin şikayetçi olduğu olay hakkında soruşturma başlattı.

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Tramvay, Brüksel, Belçika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da tramvayda çocuk kaçırma girişimini yolcular önledi - Son Dakika


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