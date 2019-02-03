Belçika'da Türklerin İşlettiği Kafe Önünde Silahlı Saldırı 1 Türk Hayatını Kaybetti (2)
8 dakika önce
Belçika'nın Anvers şehrinde Türk Vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Brederodestraat'ta, Türklerin işlettiği kafe önünde silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu 3 Türk yaralandı.
Belçika
'nın Anvers
şehrinde Türk Vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Brederodestraat'ta, Türklerin işlettiği kafe önünde silahlı bir kişinin açtığı ateş sonucu 3 Türk yaralandı. Yaralılardan birinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Belçika basını, görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberinde öğle saatlerinde tramvaydan inen 2 kişiden silahlı olan saldırganın, kafe önünde aynı aileden 2 kişiye ateş ettiğini; yoldan geçen bir kişinin de isabet eden kurşunla yaralandığını yazdı.
Yerel basın hastaneye kaldırılan Türklerden birinin hayatını kaybettiğini; saldırganların ise olay yerine hızla intikal eden polisler tarafından gözaltına alındığını yazdı. Yerel basın, hastaneye kaldırılan Türklerden birinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu duyurdu.
Olayın çıkış nedenine dair henüz bir açıklama yapılmazken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. - Duruel
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:25 Kaynak: DHA
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