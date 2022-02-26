Belçika'da vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu - Son Dakika
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Belçika'da vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu

26.02.2022 07:10

- Belçika'da vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu Belçika'da gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağının açıklanması üzerine vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına adeta akın etti.

- Belçika'da vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu

BRÜKSEL - Belçika'da gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarında zam yapılacağının açıklanması üzerine vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına adeta akın etti. Gece saatleri boyunca ülkede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

Dünya genelinde artan enerji fiyatları ve Rusya- Ukrayna savaşının ardından petrol fiyatlarında yaşanan artıştan Belçika da payını aldı. Ülkede Cumayı Cumartesiye bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacağının açıklanması üzerine halk, depolarını doldurmak üzere akaryakıt istasyonlarını akın etti. Zamlı fiyatların uygulamaya girmeden önce yakıt almaya çalışan vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayrıca yapılacak zamla birlikte bir rekora imza atan Belçika'da motorinin litre fiyatı 1.927 euroya ulaşacak, Piyasada 1.670 eurodan satılan ve 8 euro cent zamlanacak olan motorin yanında benzin de litre başına 7 euro cent artış gösterecek. Buna göre ülkede 95 oktan benzin, 1.869 euro fiyatından satılacakken, 98 oktan benzinin litre fiyatı ise 1.977'e çıkacak.

Öte yandan son aylarda yükselen enerji fiyatları, Belçika'da alım gücünün giderek zayıflamasına neden olmuştu. Son akaryakıt zamlarıyla birlikte ülkede yaşanan ekonomik krizin büyümesi beklenirken, dar ve orta gelirli vatandaşların ödeme gücünün zayıflaması nedeniyle önümüzdeki aylarda 2 milyona yakın hanenin enerji giderlerini karşılayamaz duruma gelebileceği bildiriliyor.

Belçika'da vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu
Belçika'da vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu
Belçika'da vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu
Belçika'da vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu
Belçika'da vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu
Belçika'da vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu
Belçika'da vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar oluştu

YORUMLAR
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Akaryakıt, Belçika, Enerji, Zam, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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