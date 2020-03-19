Belçika'da vatandaşlar sağlık çalışanlarına balkonlardan destek verdi - Son Dakika
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Belçika'da vatandaşlar sağlık çalışanlarına balkonlardan destek verdi

1 saat önce

Belçikalılar, Avrupa'yı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine balkonlar ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verdi.

Belçika'da vatandaşlar sağlık çalışanlarına balkonlardan destek verdi, System.String[]

Belçikalılar, Avrupa'yı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı görev yapan sağlık ekiplerine balkonlar ve pencerelerden alkışlarla moral desteği verdi. İspanya, İtalya ve Fransa'da başlayan alkışlı eylem Belçika'da da ilk günden ilgi büyük gördü.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'salgının ağırlık merkezi' olarak tanımlanan Avrupa ülkelerinde yoğun bir etki gösteren korona virüs, hastanelerde ve gezici ekiplerle hizmet veren sağlık ekiplerini daha fazla zorluyor. Hastalarla ilk teması kurmak zorunda kalan sağlık çalışanları, testlerin uygulanması, tedavi süreçleri, iş saatlerinin uzaması ve ölümlü vakalara şahitlik etmesi nedeniyle sabırla işlerine devam ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorluklar hakkında farkındalığı artırmak ve onlara saygı göstermek amacıyla Belçika'da akşam saat 20.00'da balkon ve pencerelere çıkarak hep birlikte alkış tutma çağrısı yapıldı. İlk gün olmasına rağmen tüm şehirlerden katılımın yüksek olduğu görüldü.


1486 kesinleşmiş vakanın olduğu Belçika'da bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre 31 kişinin tamamen iyileştiği Belçika'da maske ve koruyucu malzeme eksikliği nedeniyle halka çağrıda bulunuldu. Elinde fazla maske ve dezenfekte sıvısı bulunanların bu malzemeleri en yakın hastaneye teslim etmeleri istendi. - BRÜKSEL

Belçika, İspanya, Fransa, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:44 Kaynak: İHA

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