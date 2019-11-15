Belçika'da Vietnamlıların kaçakçılığını yapan kişiye 30 yıl hapis

Belçika'da mahkeme, Vietnam vatandaşlarının kaçakçılığını yapan kişiye 30 yıl hapis cezası verdi.

Bruges Ceza Mahkemesi, Vietnam kökenli ve başkent Brüksel'de yaşadığı tespit edilen 45 yaşındaki bir kişiyi, insan kaçakçılığından suçlu buldu.

Suçlunun, kamyonetinde, aralarında çocukların da bulunduğu 8 Vietnam vatandaşını taşırken liman kenti Newport'da yakalandığı ve gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Belçika basınında yer alan haberlerde, suçlunun, mahkemede, Vietnamlı kişileri ocak ayından bu yana Fransa'ya taşıdığını itiraf ettiği ancak bunun insan kaçakçılığı olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirttiği bildirildi.

İngiltere'de 39 ceset bulunmuştu

Yakın dönemde İngiltere'de bir tırın arkasındaki konteynerde 39 ceset bulunmuştu. Hayatını kaybedenlerin Vietnam vatandaşı olduğu duyurulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

Olayla ilgili tırın sürücüsü İngiliz Maurice Robinson ile tırı Belçika'da limana götürdüğü belirtilen 22 yaşındaki İrlandalı Eamonn Harrison tutuklanmıştı. İngiltere, İrlanda'dan Harrison'ın iadesini istemişti.