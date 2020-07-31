Belçika'da 'yasadışı helal kesim yapan' mezbahaya baskın: 40 kurbana el kondu - Son Dakika
BBC

Belçika'da 'yasadışı helal kesim yapan' mezbahaya baskın: 40 kurbana el kondu

Belçika'nın Anvers (Antwerpen) kentinde, Hayvan Refahı Yasası kapsamında yasaklanmasına rağmen, uyuşturmadan kurban kesilen yasa dışı bir mezbaha, polis tarafından basıldı.

Belçika'da 'yasadışı helal kesim yapan' mezbahaya baskın: 40 kurbana el kondu, System.String[]

Belçika'nın Anvers (Antwerpen) kentinde, Hayvan Refahı Yasası kapsamında yasaklanmasına rağmen, uyuşturmadan kurban kesilen yasa dışı bir mezbaha, polis tarafından basıldı.

Kesilen 40 kurban ile kesilmeyi bekleyen koyunlara el kondu.

Belçika'da 2019 yılından bu yana, tüm mezbahalarda, uyuşturulmadan, hayvanlara acı çektirerek kesim yapılması tamamen yasaklandı.

Ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplulukları, uyuşturulmadan yapılan kesimin "helal olmadığı" gerekçesiyle, bu yasağa karşı çıkyor.

Ancak Belçika makamları, hayvan refahına ilişkin mevzuatı gerekçe göstererek, bu karardan geri adım atmadı.

Koronavirüs salgını nedeniye ülkelerine gidemeyen çok sayıda Müslüman göçmen, kurbanını Belçika'da kesmek zorunda kaldı.

Anvers kenti yakınlarındaki Lille kasabasında yaşayan Fas kökenli bir Müslüman göçmen, uyuşturulmadan kesim yasağını aşmak için, evinin arkasında bulunan kulubeyi, yasa dışı mezbahaya dönüştürdü.

HLN gazetesine göre, Bayramın ilk günü, yasa dışı mezbahada, uyuşturulmadan çok sayıda kurban kesildi. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine, Cuma öğleden sonra polis, yasa dışı mezbahaya dönüştürülen kulübeye baskın yaptı.

Kurbanlıklara polis el koydu

Kaçak mezbahada, "İslami usüllere göre kesilmiş" 40 koyun bulundu.

Kesilen kurbanlar ile kesilmeyi bekleyen çok sayıda koyuna, polis tarafından el kondu. Polis sözcüsü, öğleden sonra yapılan baskından önce, çok sayıda kurbanın kesilerek, sahiplerine verildiğini söyledi.

Kurbanların, Anvers ve civarında yaşayan Fas kökenli göçmenlere ait olduğu belirtildi. Yasa dışı kesim yapılan yerin sahibi sahibi hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Belçika Federal Gıda Ajansı (FASFC) sözcüsü Helene Bonte, evde sadece kişisel ihtiyaç için kesime izin verildiğine işaret ederek, satış amaçlı toplu kurban kesiminin yasa dışı olduğunu ve ağır yaptırım gerektirdiğini söyledi.

FASFC, Belçika polisinden yasa dışı kurban kesimlerini önlemek için düzenli olarak devriye gezmesini istedi.

Belçika'nın Liege kentinde de, gaz kaçağı nedeniyle çağrılan itfaiye görevlileri, bir evin bodrum katında yasa dışı kurban kesimi yapılan bir kaçak mezbaha keşfetti.

Olay yerine çağrılan veterinerin, uyuşturulmadan kurban kesimi yapıldığını belirtmesi üzerine, kaçak kesim yapılan evin sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Belçika, Anvers, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:12

Son Dakika Dünya Belçika'da 'yasadışı helal kesim yapan' mezbahaya baskın: 40 kurbana el kondu - Son Dakika Dünya
YORUMLAR

Son Dakika

Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi Aralarında husumet bulunan iki aile arasında bıçak ve silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Beşiktaş, Alanyaspor'da forma giyen Welinton'u kadrosuna kattı Türk bilim insanları, koronavirüs tanısı için yeni sistem geliştirdi Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, helallik istedi: Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır! Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Türkiye karşısında çaresiz kalan Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi Lüksemburg Dışişleri Bakanı'ndan tartışma yaratacak Türkiye sözleri: Gelecek 20 yılda AB'ye giremez Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Yaşlı çift, kapılarına yazı astı: Koronavirüs nedeniyle bayram boyunca misafir kabul etmiyoruz Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş         
17:07
Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti Dengesini kaybederek 7. kattan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti         
16:45
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı         
16:38
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti         
16:35
Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı Tarihin ilk eşcinsel şampiyonu olan Amanda Nunes, 8 aylık hamile eşiyle boks antrenmanı yaptı         
16:08
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor         
16:02
İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti İnsanlıktan nasibini alamayan şahıs, yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti         
15:28
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı         
15:09
Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor Survivor Aycan Yanaç, Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Gaziantep Algspor'a transfer oluyor         
13:46
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum         
13:45
Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak Süper Lig'de 23 yıl sonra ilk kez 6 İstanbul takımı yer alacak         
13:45
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı         
12:34
Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor Her Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine et dağıtıyor ama kimse onu tanımıyor         
12:15
Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile fotoğrafını paylaştı         
12:12
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor         
11:59
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi         
11:27
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor         
11:25
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden         
11:24
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi         
11:23
Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü Altının onsu 1.982 dolarla tarihi zirvesini gördü         
10:57
Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi         
10:38
İngilizler, transfer edilebilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi İngilizler, transfer edilebilecek 4 stoperin arasında Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi         
10:33
ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi ABD'ye su verilmesini istemeyen Meksikalı protestocular ortalığı ateşe verdi         
10:21
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu         
10:10
Karagümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti Karagümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti         
09:53
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı         
09:09
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı         
09:03
Ölüme de yeni normal geldi! Japonya 'akıllı cenaze' sistemini devreye soktu Ölüme de yeni normal geldi! Japonya 'akıllı cenaze' sistemini devreye soktu         
07:58
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi         
07:53
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor         
07:33
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı         
16:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2020 03:35:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika'da 'yasadışı helal kesim yapan' mezbahaya baskın: 40 kurbana el kondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei