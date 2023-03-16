Belçika'da yaşayan kayıp Türk kadının cesedi 3 hafta sonra Hollanda'da bulundu - Son Dakika
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Belçika'da yaşayan kayıp Türk kadının cesedi 3 hafta sonra Hollanda'da bulundu

16.03.2023 13:50
Belçika'da yaşayan kayıp Türk kadının cesedi 3 hafta sonra Hollanda'da bulundu

Belçika'da yaşayan çifte vatandaş Fatma Bayram'ın cesedi, 5 yaşındaki oğluyla evini terk etmesinden 3 hafta sonra Hollanda'da bulundu.

Belçika'da yaşayan çifte vatandaş Fatma Bayram'ın cesedi, 5 yaşındaki oğluyla evini terk etmesinden 3 hafta sonra Hollanda'da bulundu.

Bayram, Hollanda sınırındaki Liege kentine bağlı Oupeye kasabasında 5 yaşındaki oğlu ile kaybolduğu 23 Şubat'tan bu yana aranıyordu.

Oğlunun cesedi, kaybolmalarının ertesi günü Belçika'dan Hollanda'ya uzanan Maas Nehri'nde bulunmuş, Liege savcılığı her türlü ihtimalin araştırıldığını bildirmişti.

AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yapan Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, olayın başından itibaren aile ile temasta olduğunu, çocuğun cenaze törenine katılarak ailenin acısına şahitlik ettiğini söyledi.

Annenin bir süredir bulunamıyor olmasının, Belçika'da Türk toplumu nezdinde büyük üzüntüye yol açtığını ifade eden Deniz, cesedin Hollanda tarafında bulunduğunu, konunun detaylarına vakıf olunabilmesi için olayın aydınlatılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Deniz, Bayram'ın cansız bedeninin bulunmuş olmasının, Türk toplumunu bir nebze de olsa teselli ettiğini, defin işlemlerinin Türkiye'de yapılacağını dile getirdi.

Başkonsolos Deniz, bu tür bir musibetin, Türk toplumunun sergilediği dayanışmayı bir kez daha ortaya koymasından duyduğunu memnuniyeti vurguladı.

Bayram'ın bulunamaması, Belçika basınının bir süredir gündeminde yer alıyordu.

Kaynak: AA
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Fatma Bayram, Hollanda, Belçika, Güncel, Son Dakika

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