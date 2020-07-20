Belçika'da yaz aylarının gelmesi ile korona virüs vakaları arttı - Son Dakika

Belçika'da yaz aylarının gelmesi ile korona virüs vakaları arttı

Belçika'da yaz aylarının gelmesi ile korona virüs vakalarında büyük artış yaşandı.

Belçika'da yaz aylarının gelmesi ile korona virüs vakalarında büyük artış yaşandı.

Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler

Belçika'da yaz aylarının gelmesi ile korona virüs vakaları arttı. Dünya ülkeleri arasında nüfusuna oranla salgında en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Belçika'da son üç günde katlanarak artan vaka sayısı geçen haftanın ortalamasına göre yüzde 66 arttı. Bu durum başta bilim kurulu olmak üzere ülkedeki otoriteleri harekete geçirdi. İlk olarak Pazar sabahı acil bir toplantı yapan Ulusal Güvenlik Konseyi, Perşembe günü geniş kapsamlı bir toplantı yapılarak durumun değerlendirilmesine karar verdi. Sağlık Kurulu, halkı yeniden dikkatli olmaları için uyardı.

Sağlık Kurulu Başkanı Yves Van Laethem yaptığı açıklamada, "Yaz rehaveti ülkemizdeki vaka sayısının artmasına neden oldu. Şu an 15 gün önceki kadar güvenli bir düzeyde değiliz. Şimdiden tedbir almak zorundayız. Aksi halde durum kötü bir hal alabilir. Özellikle arkadaş arası toplanmalar ve büyük ailelerin yeniden bir araya gelmesi nedeniyle bulaşma vakaları artmış durumda. Tatil sürecinde olduğumuz bu dönemde uzun zamandan beri görmediğimiz insanlarla bir arada olmaktan kaynaklanan virüsün azaldığı bakışı yanlıştır. Virüs, ilk kez tanıdığımız birinden olduğu kadar aile üyelerimizden de bulaşabilir. Bu nedenle kurallara uymaya ve 15 kişilik sınıra riayet etmeye özen göstermeliyiz" dedi.

Toplantıda ülkede en çok vaka artışının Flaman bölgesinde görüldüğü, başta Anvers olmak üzere Limburg ve Batı Flaman vilayetinin yoğun bulaşma oranlarıyla dikkat çektiği belirtildi. Açıklanan son verilere göre 10-16 Temmuz tarihleri arasında bin 79 kişinin korona virüse yakalandığı Belçika'da günlük ortalama 154 vaka görüldü. Ancak son günlerde artışla birlikte günlük vaka sayısı 187'ye ulaştı. Söz konusu dönemde toplam 13 can kaybı yaşanırken, günlük ortalama can kaybı 2 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan vaka sayılarının azaldığı Temmuz ayı başında haftalık verilerin ortalamasının alınarak duyurulması sistemine geçen Belçika'da Başbakan Sophie Wilmes'in talimatıyla yeniden günlük veri açıklama sistemine dönüldü. Belçika'da toplam korona virüs vaka sayısı 63 bin 893'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 800'e yükseldi.

(İHA)

Ulusal Güvenlik Konseyi, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belçika'da yaz aylarının gelmesi ile korona virüs vakaları arttı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 15:01 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:37 Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:37 Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'den 4 gündür haber alınamıyor 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:13 110 yıllık tarihi olan Ankaragücü, Süper Lig'den 5. kez küme düştü 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den taraftarlara müjde! Maçları en az %35 kapasiteyle oynatmak için çalışmalar başladı
15:01
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
14:37
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 04:13:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika'da yaz aylarının gelmesi ile korona virüs vakaları arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]