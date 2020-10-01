Belçika'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

Belçika'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı

Belçika'da son seçimlerden yaklaşık 500 gün sonra Alexander de Croo başbakanlığında kurulan yeni hükümet yemin ederek göreve başladı.

Belçika'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı, System.String[]

Belçika'da son seçimlerden yaklaşık 500 gün sonra Alexander de Croo başbakanlığında kurulan yeni hükümet yemin ederek göreve başladı.

De Croo ve yeni hükümetin bakanları, kraliyet sarayına giderek Belçika Kralı Philippe'in huzurunda anayasaya bağlılık yemini etti.

"Vivaldi koalisyonu" olarak anılan hükümet 7 partiden oluşuyor. Partilerin 150 üyeli Belçika federal meclisindeki sandalye sayısı 87 oldu.

Yeni hükümet, koalisyonu oluşturmak için müzakere eden ana siyasi grupların dört renginden ve ünlü klasik müzik bestecisinin "Dört Mevsim" adlı eserinden yola çıkarak "Vivaldi" olarak adlandırılıyor. Sosyalist partiler "PS ve sp.a" kırmızı, liberal partiler MR ve Open VLD mavi, çevreci partiler Ecolo ve Groen yeşil, Hristiyan Demokrat CV&V ise turuncu renklerle anılıyor.

Aşırı sağcı Flaman bölgesi partileri N-VA ile Vlaams Belang koalisyonun dışında tutuldu. Mayıs 2019'daki federal parlamento seçiminde N-VA yüzde 16, Vlaams Belang ise yüzde 11 ile en çok oyu alan iki parti olmuştu.

Belçika'nın yeni hükümetinde Başbakan de Croo'nun yanı sıra 4 başbakan yardımcısı ile 14 bakan yer alıyor. Önceki hükümetin başbakanı Sophie Wilmes, yeni hükümette dışişleri bakanı olarak görev yapacak. Savunma bakanlığı görevine ise Ludivine Dedonder getirildi. Yeni kabinede 10 kadın yer alıyor.

Belçika'nın eski Başbakanı ve şu anda AB Konseyi Başkanı olan Charles Michel'in kardeşi Mathieu Michel de hükümette dijitalleşmeden sorumlu bakan oldu.

Aileden siyasetçi

Belçika'nın yeni Başbakanı Alexander de Croo, uzun yıllardır siyasetin içinde. Babası Herman de Croo da ülkenin bilinen siyasetçilerinden.

Herman de Croo, uzun yıllar çeşitli bakanlık görevlerinde bulundu ve şu anda da Belçika'nın en uzun süredir mecliste bulunan milletvekili olarak biliniyor. Herman de Croo, geçmişte bir süre de oğlunun partisi VLD'nin başkanlığını yaptı.

Şu anda 44 yaşında olan yeni Başbakan de Croo, işletme eğitiminden sonra bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra siyasete atıldı ve 2009'da partisi VLD'nin başkanlığına seçildi. Bir yıl sonra partisini Yves Leterme başbakanlığındaki koalisyondan çekip seçime gidilmesine yol açınca tanınırlığı arttı.

De Croo, 2012'de hükümete başbakan yardımcısı olarak girdi. İki yıl sonra yapılan seçimde Flaman bölgesinin doğusunda en yüksek oyu alan siyasetçi oldu. 2014-2018 arasında babası gibi kalkınma bakanı olarak görev yapan de Croo, 2018'de yine daha önce babasının görev yaptığı maliye bakanlığını aldı. O zamandan bu yana başbakan yardımcılığının yanında maliye bakanlığını sürdüren Alexander de Croo, gözlerden uzak ve sakin hayat sürmesiyle tanınıyor.

Müzakere, Başbakan, Hükümet, Belçika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Denizi olmayan Malatya'dan 11 ülkeye balık ihraç ediliyor İstiklal Caddesi'ndeki giyim mağazasında yaşanan sıra kavgası kameralarda İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor Azerbaycan, Türk SİHA'sı ile Ermenistan'ın topçu bataryasını vurdu! Askerler böyle kaçtı Teknik direktör Ümit Karan, daha önce çalıştırdığı Shkupi'ye geri döndü Sahilde gitar çalan gence istek şarkı bahanesiyle yanaşıp çenesini kırdılar Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Hastane önünde çırpınarak ölen yaşlı adamın oğlu konuştu: Müdahale etseler babam yaşardı
Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Saldırıyı durdurun, aksi takdirde misliyle karşılık vereceğiz Son Dakika! Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom: Saldırıyı durdurun, aksi takdirde misliyle karşılık vereceğiz         
12:17
Hurda gemilerin geri dönüşümüyle ekonomiye yarım milyar dolarlık katkı sağlanıyor Hurda gemilerin geri dönüşümüyle ekonomiye yarım milyar dolarlık katkı sağlanıyor         
11:35
Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi         
11:05
Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Temsilci bulundurmayan platformlar ve kişisel hak ihlali yapanlar yandı Sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Temsilci bulundurmayan platformlar ve kişisel hak ihlali yapanlar yandı         
10:50
Son dakika! BDDK banka müşterilerinin kişisel bilgilerini talep eden sahte siteler için uyardı: İtibar etmeyin Son dakika! BDDK banka müşterilerinin kişisel bilgilerini talep eden sahte siteler için uyardı: İtibar etmeyin         
10:47
Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızına 93 bin TL değerinde çanta aldı Kylie Jenner, 2 yaşındaki kızına 93 bin TL değerinde çanta aldı         
10:45
Karantinada olması gerekirken otobüs kullanan şoför yakalandı Karantinada olması gerekirken otobüs kullanan şoför yakalandı         
10:33
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü açık unuttuğu damperin altında kalarak hayatını kaybetti Rusya'da dikkatsiz kamyon sürücüsü açık unuttuğu damperin altında kalarak hayatını kaybetti         
09:23
Azerbaycan'da her gece aynı saatte milli marş okunuyor Azerbaycan'da her gece aynı saatte milli marş okunuyor         
09:11
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı         
08:09
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İngiltere'de plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasaklandı İngiltere'de plastik pipet ve kulak temizleme çubuklarının satışı yasaklandı         
06:27
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi         
16:03
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 12:52:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika'da yeni hükümet yemin ederek göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei