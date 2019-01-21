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Belçika'da Yeni Nesil Türkçe Bilmiyor- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Ytb),...

1 saat önce

- Belçika'da yeni nesil Türkçe bilmiyor Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Belçika'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkede, hafta sonları Türkçe dil ve kültür dersleri veriyorBRÜKSEL - Belçika'daki Türk kökenli yeni nesil ana dilini bilmiyor.

- Belçika'da yeni nesil Türkçe bilmiyor
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Belçika'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkede, hafta sonları Türkçe dil ve kültür dersleri veriyor

BRÜKSEL - Belçika'daki Türk kökenli yeni nesil ana dilini bilmiyor. Bu sebeple, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Belçika'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkede, hafta sonları Türkçe dil ve kültür dersleri veriliyor.
Türkiye ile Belçika arasında bu konuda bir anlaşma sağlanamadığı için yeni nesiller Türkçeyi öğrenemiyor. İki ülke arasında anlaşma bulunmadığı için Türkçe derslerini sadece talepte bulunan sivil toplum kuruluşları verebiliyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından Belçika'nın da aralarında bulunduğu 15 ülkede, hafta sonları başlatılan Türkçe dil ve kültür dersleri başarıyla devam ediyor. Türkçe ve Türk Kültürü dersleri "Anadolu Hafta Sonu Okulları Proje Destek Programı" adı altında Belçika'nın Flaman bölgesinde sadece Gent, Anvers ve Houthalen-Helchteren kentlerinde verilebiliyor.
STK'lar devrede
Flaman kesiminde bu boşluğu ise merkezi Beringen'de bulunan Anvers, Gent ve Brüksel şehirlerinde de birer şubesi yer alan Belçika Türk Dernekleri Birliği dolduruyor. Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı Rıfat Can, "Proje, gençlerimizin sosyal, kültürel ve entelektüel gelişimlerine katkı sağlanması, Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi, tarihi ve kültürel zenginliklerimiz hakkında bilgilenmeleri ve yaşadıkları ülkelerde başarılı, etkin bireyler olmaları amacıyla geliştirilmiş eğitim destek çalışmaları arasında yer alıyor" dedi.
Eğitim programına başvurabilen tek STK olduklarına dikkat eden Rıfat Can, "Çünkü öğrencilere ders verecek öğretmen ve ders verilecek sınıfı, sivil toplum kuruluşunun kendisi temin etmesi gerekiyor. Minimum 15 ve maksimum 25 öğrenci olması lazım. Aksi takdirde projede yer almanız mümkün değil" açıklamasında bulundu.
Yönetmelik imkanları kısıtlıyor
Belçika'da çocuklara Türkçe dersi veren Nihal öğretmen birçok zorluğun bulunduğuna işaret ederek, "Maalesef çocuklarımızın anadilleri yok denecek kadar az. Sınıflarımız yetersiz, işimiz zor. Her şeye yeniden başlamalıyız" ifadelerini kullandı. Nihal öğretmen en az 15 kişilik grup ders başlatamadıklarını belirterek, yönetmeliğin kendilerini kısıtladığından yakındı. Bazı çocukların dersleri takip edemeyecek kadar Türkçe bilmediğini söyleyen Nihal öğretmen, "Çocuklarımız anadillerini, örf, adet ve geleneklerini öğrenmeli ve yaşatmalı. Her şeye yeniden başlamalıyız. Flaman bölgesinde sadece 3 yerde verebildiğimiz bu derslerin inşallah ileride artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

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