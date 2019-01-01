Belçika'da Yeni Yıl Kutlamaları
1 saat önce
Belçika'da yeni yıl başkent Brüksel'de büyük bir coşkuyla karşılandı.
Belçika
'da yeni yıl başkent Brüksel
'de büyük bir coşkuyla karşılandı.
Grand Palace meydanında toplanan kalabalık, Belçika'da yeni yıla sönük girdiklerini belirterek, herkese mutlu ve sağlıklı yıllar diledi.
Görüntü dökümü:
Grand Palace meydanındaki kutlamalardan genel görüntü
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:25 Kaynak: DHA
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