Belçika'da yetkililer mültecilerin çadırlarını topladı - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de belediye yetkilileri, sığınma talebinde bulunmak için bekleyen mültecilerin çadırlarını topladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki iltica merkezinin önünde sığınma talebinde bulunmak için bekleyen mültecilerin çadırları, yerel belediye ekipleri tarafından toplandı. Yetkililer, Avrupa Birliği'nin önde gelen kurumlarına ev sahipliği yapan ve kentteki sığınmacıların kabulü için görev alan Federal Ajans Fedasil'in merkezi Petit Chateau'nun dışında kalan mülteci çadırlarını kaldırdı.

Binaya girmelerine izin verilmeyen mültecilerin, sığınma başvurusunda bulunmak için uzun süre beklediği ve geceyi orada geçirmek için çadır kurdukları öğrenildi. Mülteciler yağmur altında beklemeyi sürdürürken, yetkililer sabah saatlerinde çadırlara gelerek kişisel eşyaları topladı.

Fedasil Müdürü Isabella Plumat 18 Ekim'de gazetecilere verdiği röportajda, merkezin neredeyse dolu olduğunu ve "alarm" verdiğini söylemişti. Aynı gün, aşırı kalabalıktan dolayı merkezde bir günlük grev de yapılmıştı. - BRÜKSEL