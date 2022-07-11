Belçika'da yıllık enflasyon yüzde 10 ile 'son 40 yılın zirvesinde' - Son Dakika
Üye Girişi

Belçika'da yıllık enflasyon yüzde 10 ile 'son 40 yılın zirvesinde'

11.07.2022 09:43

Belçika'da enflasyon yüzde 10 ile 'son 40 yılın zirvesinde'. Resmi istatistik ofisi Statbel'e göre bir önceki ay yüzde 6,32 olan gıda enflasyonu haziranda yüzde 8,44'e çıktı.

Belçika'da enflasyon yüzde 10 ile 'son 40 yılın zirvesinde'. Resmi istatistik ofisi Statbel'e göre bir önceki ay yüzde 6,32 olan gıda enflasyonu haziranda yüzde 8,44'e çıktı.

YORUMLAR
500
Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı Göztepe, Halil Akbunar'ın transferi için Westerlo ile anlaştı Göztepe, Halil Akbunar'ın transferi için Westerlo ile anlaştı
Kaynak: DailyMotion.com

Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'da yıllık enflasyon yüzde 10 ile 'son 40 yılın zirvesinde' - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 09:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: Belçika'da yıllık enflasyon yüzde 10 ile 'son 40 yılın zirvesinde' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement