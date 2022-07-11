Belçika'da yıllık enflasyon yüzde 10 ile 'son 40 yılın zirvesinde'

Belçika 'da enflasyon yüzde 10 ile 'son 40 yılın zirvesinde'. Resmi istatistik ofisi Statbel'e göre bir önceki ay yüzde 6,32 olan gıda enflasyonu haziranda yüzde 8,44'e çıktı.

Kaynak: DailyMotion.com

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