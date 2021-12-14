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Belçika'da yoğun bakım servisleri işlerliğini yitirmemek için savaş veriyor - Son Dakika

Belçika'da yoğun bakım servisleri işlerliğini yitirmemek için savaş veriyor

14.12.2021 11:43
Belçika'da yoğun bakım servisleri işlerliğini yitirmemek için savaş veriyor

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine kapasitelerinin yarısını bu hastalara ayırmak zorunda kalan yoğun bakım servisleri, faaliyetlerini sürdürebilmek için büyük çaba gösteriyor.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine kapasitelerinin yarısını bu hastalara ayırmak zorunda kalan yoğun bakım servisleri, faaliyetlerini sürdürebilmek için büyük çaba gösteriyor.

Belçika hükümeti, 18 Kasım'da tüm hastanelere yoğun bakım kapasitelerinin yüzde 50'sini Kovid-19 hastaları için ayırmaları talimatı verdi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, yaklaşık 1 aydır süren uygulama neticesinde yoğun bakım servisleri işlerliğini yitirmek üzere.

Her sabah doktorlar, ameliyat edilebilecek hastaların hangileri olması gerektiği sorusuyla karşı karşıya kalırken, ameliyatların 3 kez ertelendiğinin olduğu belirtiliyor.

Öte yandan yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 75'inin aşısız olduğu bildiriliyor.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 1 Eylül'de Belçika'da yoğun bakımda 193 hasta varken, halihazırda bu sayı 820 civarında seyrediyor.

Personel açığı

Yoğun bakım servislerindeki krizin bir diğer nedeni de personel açığı.

4. dalgayı yaşayan ülkede mevcut durumu karşılamak için yeterli sağlık çalışanı bulunmuyor. Hükümetin geçen ay aldığı bir kararın bu durumu daha da zora sokacağı öngörülüyor.

Söz konusu karara göre, 1 Ocak ile 31 Mart 2022 arasında sağlık personelinin çalışabilmesi için aşı olduğunu gösteren kanıt veya son 72 saat içinde negatif sonuçlu test sunması gerekecek. Bunlara uymayanlar çalışamayacak ve geçici işsizlik maaşına başvurabilecek. 1 Nisan'dan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu olacak. Aşı olmayı reddeden sağlık personelinin işine son verilecek.

Ülkenin her yerinden gelen binlerce sağlık çalışanı 7 Aralık'ta, kararı protesto etmek için Brüksel sokaklarına dökülmüştü.

Yeni yıldan itibaren yoğun bakım servislerinde çalışan sayısında da düşüş olması bekleniyor.

Ülkede 2 bin yoğun bakım yatağından 158'i mevcut açık nedeniyle kapatıldı.

Belçika'da salgında son durum

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün yayınladığı haftalık verilerin ortalamasına göre, 7-14 Aralık haftasında günde ortalama 13 bin 315 vaka görüldü.

Bunlardan 270'i hastaneye kaldırıldı. 838 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, can kaybı sayısı 46 olarak kaydedildi.

22 Kasım'da 25 bin 365 kişinin testi pozitif çıkmış, bu, salgının başından bu yana Belçika'da görülen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçmişti.

11 milyon 400 bin civarı nüfusa sahip Belçika'nın yaklaşık yüzde 76'sı tam aşılanmış durumda.

Hükümet 17 Kasım'dan itibaren tedbirleri kademeli olarak sıkılaştırmıştı.

Belçika, Kasım, Eylül, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da yoğun bakım servisleri işlerliğini yitirmemek için savaş veriyor - Son Dakika


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