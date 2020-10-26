Belçika'da "yoğun bakım üniteleri doluyor" uyarısı - Son Dakika

Belçika'da "yoğun bakım üniteleri doluyor" uyarısı

26.10.2020 14:43
Belçika'da

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde günlük ortalama vaka sayısı 12 bin 500'e yaklaşınca yetkililer, bu gidişatla iki hafta içinde hastanelerde yoğun bakım kapasitesinin dolacağı uyarısında bulundu.

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde günlük ortalama vaka sayısı 12 bin 500'e yaklaşınca yetkililer, bu gidişatla iki hafta içinde hastanelerde yoğun bakım kapasitesinin dolacağı uyarısında bulundu.

Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 11,4 milyon nüfuslu ülkede 16-22 Ekim haftasında günlük ortalama yeni vaka sayısı 12 bin 491'e ulaştı.

20 Ekim'de ise 18 bin 217 vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi. Salgının başından bu yana kaydedilen vaka sayısı ise 321 bin 31'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 810'a çıktı.

Hastanelerin doluluk oranı da vakalarla birlikte artmaya devam ediyor. Ülke genelindeki hastanelerde 4 bin 827 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor, bunların 757'si yoğun bakımda bulunuyor.

Belçikalı yetkililer ise sağlık sisteminin üzerindeki yükü hatırlatarak halkın alınan tedbirlere uyması yönünde çağrıda bulunuyor.

Belçika Kriz Merkezi Sözcüsü Yves Van Laethem, "Bu haftanın sonuna kadar yoğun bakımdaki hasta sayısı bini geçecek. Eğer davranış şekillerimizi değiştirmezsek iki haftada yoğun bakımda maksimum kapasitemiz olan 2 bin sayısını göreceğiz." dedi.

Van Laethem, günde ortalama 80 bin test yapıldığını, yaklaşık her 5 testten birinin pozitif çıktığını belirterek, yalnız gençler değil yaşlılar arasında da hastalık arttığı için hastanelerdeki doluluğun yükselme eğiliminde olduğunu açıkladı.

Okullar uzaktan eğitime geçiyor

Belçika'da eğitim alanında da bir dizi tedbir alındı. Fransızca konuşulan Valon bölgesi ile Brüksel bölgesinde üniversiteler ile ortaokulların 3. sınıfları ve lise öğrencilerinin tamamı için uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırıldı. Flaman bölgesindeki üniversitelerde henüz uzaktan eğitime ilişkin karar açıklanmadı.

Ayrıca okul gezileri ile 12 yaş üstündeki çocukların gittiği kurslar, okul dışındaki birçok aktivite iptal edildi. Anaokulları ve ilkokullarda normal eğitim düzeni ise devam edecek.

Bunlara ek olarak gelecek hafta başında başlayacak 1 haftalık okul tatili uzatıldı. Öğrenciler 9 Kasım yerine 12 Kasım'da ders başı yapacak. Ancak tatilin daha da uzatılabileceği belirtiliyor.

Belçika'daki tedbirler

Belçika, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından Avrupa genelinde Çekya'dan sonra en vahim durumda bulunan ülke. Ülkenin federal ve bölgesel hükümetleri, vaka artış hızını kesmek için geçen hafta içinde bir dizi tedbir açıkladı.

İlk etapta 4 hafta sürmesi planlanan tedbirler çerçevesinde başkent Brüksel ve Valon bölgesinde 22.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma kısıtlanması, ülke genelinde restoran, bar ve kafelerin kapatılması, tüm mağazaların 20.00'de kapanması, profesyonel olmayan spor karşılaşmalarının iptal edilmesi, mümkün olan işlerde evden çalışma zorunluluğu, bazı bölgelerde açık ve kapalı tüm alanlarda maske zorunluluğu gibi uygulamalar bulunuyor.

Ayrıca Brüksel bölgesinde ibadethanelerin geçici olarak kapatılması, cenaze törenlerine sadece 15 kişinin katılmasına izin verilmesi, spor tesislerinin kapatılması, sinema, müze, sergi salonu gibi yerlerde kültürel faaliyetlere ara verilmesi gibi ek tedbirler alındı.

Brüksel, Belçika, Ekim, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'da 'yoğun bakım üniteleri doluyor' uyarısı - Son Dakika

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