Belçika'da yüksek riskli kişiler 4. doz aşı yaptırabilecek - Son Dakika

Belçika'da zayıf bağışıklık sistemine sahip olmaları nedeniyle yüksek risk taşıyan kişilerin Kovid-19 aşısının 4. dozunu yaptırabileceği bildirildi.

Belçika'daki bölgesel ve yerel hükümetlerin sağlık bakanlarının 4. doz aşının kimlere yapılabileceği konusunda karar aldığı belirtildi.

Valon Bölgesi Sağlık Bakanı Christie Morreale, Sağlık Üst Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda doğuştan bağışıklık bozukluğu olanların, kronik diyaliz hastalarının, HIV taşıyanların, kan kanseri veya kötü huylu tümörü bulunanlarla organ nakli olanların 4. doz aşıyı yaptırabileceğini duyurdu.

Bu kişilerin çoğunun eylülde 3. doz aşıyı oldukları, sıradaki dozun uygulanmasına çok yakında başlanacağı kaydedildi.

Ülkede nüfusun yüzde 77'si iki doz, yüzde 55'i üç doz aşı oldu.

Belçika'da Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış ise devam ediyor. 11,4 milyon nüfuslu ülkede günlük ortalama vaka sayısı 44 bini aştı.

14-20 Ocak haftasında 726 bin test yapıldı, bunların 311 bini pozitif çıktı. Böylece yüzde 42 ile salgının başından bu yana görülen en yüksek pozitif çıkma oranı kaydedildi.

Vakalardaki hızlı artışa rağmen hastaneye kaldırılan hasta sayıları daha yavaş yükseliyor. Hastanelerde şu anda 3 bin kişi tedavi görürken, yoğun bakımdaki hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Dün itibarıyla Belçika'da 361 kişi Kovid-19 nedeniyle yoğun bakım tedavisi görüyor.