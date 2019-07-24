Son Dakika Haberleri: Belçika'da yüksek sıcaklık "kırmızı alarm" seviyesinde
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Belçika'da yüksek sıcaklık "kırmızı alarm" seviyesinde

50 dakika önce

Belçika, hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşması üzerine "kırmızı alarma" geçti.

Belçika'da yüksek sıcaklık
Belçika, hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaşması üzerine "kırmızı alarma" geçti.
Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsünün (RMI) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ilgili kurumlarla istişarelerin ardından yüksek sıcaklık dolayısıyla ülke genelinde "kırmızı alarm" verildiği bildirildi.
Ülkede alarm seviyesi ilk kez turuncudan kırmızıya çıkartılırken, sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Alarmın cumartesi gecesi kaldırılması bekleniyor
RMI, halkı yüksek sıcaklıklara karşı önlem almaları yönünde uyardı.
Bu kapsamda vücudun sıvı kaybının önüne geçilmesi için bolca su tüketilmesi, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalınmaması ve dışardaki aktivitelerin en aza indirilmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Ülkede kırmızı alarmın cumartesi gecesi kaldırılması bekleniyor.
Twitter, Belçika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:49 Kaynak: AA
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