Belçika'da zorunlu cinsellik eğitim kararı sonrası veliler okulları ateşe verdi - Son Dakika

Belçika'da zorunlu cinsellik eğitim kararı sonrası veliler okulları ateşe verdi

Son Güncelleme: 15.09.2023 15:51

Belçika'da Fransızca konuşulan bölgelerde başlatılacak zorunlu cinsellik eğitimiyle ilgili tartışmalar devam ederken, bazı öfkeli velilerin okulları ateşe verdiği iddia ediliyor. Montignies-sur-Sambre kentindeki bir okulda çıkan yangın ve Charleroi kentindeki 4 okulun ardı ardına ateşe verilmesiyle ilgili polis, zorunlu cinsellik eğitimine tepki gösteren velilerle bağlantılı olduğu şüphesiyle soruşturma başlattı.

Belçika'da Fransızca konuşulan bölgedeki okullarda başlatılacak zorunlu cinsellik eğitimiyle ilgili tartışmalar sürerken bazı öfkeli velilerin okulları ateşe verdiği öne sürüldü.

VELİLER OKULLARI ATEŞE VERİYOR İDDİASI

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Montignies-sur-Sambre kentindeki "(Ecole) des Cites" Okulunda dün gece geç saatte yangın çıktı. Hafta başında da Charleroi kentinde 4 okul arka arkaya ateşe verilmişti. Polis, ilk 4 yangınla ilgili olarak zorunlu cinsellik eğitimine tepki gösteren velilerle bağlantı şüphesiyle soruşturma yürütüyor.

Belçika'da Zorunlu Cinsellik Eğitimi Tartışmaları: Veliler Okulları Ateşe Verdi

KANUN YASALAŞTI

Belçika'da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012'den beri bulunuyor. Bu eğitim Flamanca konuşulan bölgede halihazırda zorunluyken, Fransızca konuşan toplumun yaşadığı, başkent Brüksel ve Valonya bölgelerinde okulların inisiyatifine bırakılmıştı. 7 Eylül'de Fransızca konuşulan söz konusu bölgelerde de ilkokul 6. (11-12 yaş) ve ortaokul 4. sınıf (15-16 yaş) öğrencilerinin bu dersleri haftada 2 saat almasını zorunlu tutan kanun yasalaşmıştı.

Belçika'da Zorunlu Cinsellik Eğitimi Tartışmaları: Veliler Okulları Ateşe Verdi

PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Parlamentodaki süreç boyunca Brüksel'de protestolar düzenlenmiş, Valonya-Brüksel Federasyonu hükümeti ise düzenlemenin çocukları korumayı amaçladığını savunmuştu.

Kaynak: AA

Brüksel, Belçika, Eğitim, Toplum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Belçika'da zorunlu cinsellik eğitim kararı sonrası veliler okulları ateşe verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da zorunlu cinsellik eğitim kararı sonrası veliler okulları ateşe verdi - Son Dakika
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