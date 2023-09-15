Belçika'da zorunlu cinsellik eğitim kararı sonrası veliler okulları ateşe verdi

Belçika'da Fransızca konuşulan bölgedeki okullarda başlatılacak zorunlu cinsellik eğitimiyle ilgili tartışmalar sürerken bazı öfkeli velilerin okulları ateşe verdiği öne sürüldü.

VELİLER OKULLARI ATEŞE VERİYOR İDDİASI

Resmi haber ajansı Belga'ya göre, Montignies-sur-Sambre kentindeki "(Ecole) des Cites" Okulunda dün gece geç saatte yangın çıktı. Hafta başında da Charleroi kentinde 4 okul arka arkaya ateşe verilmişti. Polis, ilk 4 yangınla ilgili olarak zorunlu cinsellik eğitimine tepki gösteren velilerle bağlantı şüphesiyle soruşturma yürütüyor.

KANUN YASALAŞTI

Belçika'da tüm sınıflar için cinsellik eğitimini öngören bir düzenleme 2012'den beri bulunuyor. Bu eğitim Flamanca konuşulan bölgede halihazırda zorunluyken, Fransızca konuşan toplumun yaşadığı, başkent Brüksel ve Valonya bölgelerinde okulların inisiyatifine bırakılmıştı. 7 Eylül'de Fransızca konuşulan söz konusu bölgelerde de ilkokul 6. (11-12 yaş) ve ortaokul 4. sınıf (15-16 yaş) öğrencilerinin bu dersleri haftada 2 saat almasını zorunlu tutan kanun yasalaşmıştı.

PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Parlamentodaki süreç boyunca Brüksel'de protestolar düzenlenmiş, Valonya-Brüksel Federasyonu hükümeti ise düzenlemenin çocukları korumayı amaçladığını savunmuştu.