Belçika'daki Avrupa Kolejinde "Türk Milli Haftası" etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belçika'daki Avrupa Kolejinde 'Türk Milli Haftası' etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Belçika'daki Avrupa Kolejinde "Türk Milli Haftası" etkinlikleri sürüyor

6 saat önce

Belçika'nın Brugge kentindeki Avrupa Kolejinde Türk Milli Haftası etkinlikleri başladı.

Belçika'daki Avrupa Kolejinde

Belçika'nın Brugge kentindeki Avrupa Kolejinde Türk Milli Haftası etkinlikleri başladı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre, Avrupa Kolejinin Brugge Kampüsü'nde dün başlayan etkinliklerle, Türkiye'nin daha iyi tanınmasının sağlanması ve AB üyelik sürecine ilişkin farkındalıkların artırılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği eş güdümünde Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı, Anvers Başkonsolosluğu ve Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla düzenlenen etkinliklerle, 50'yi aşkın ülkeden gelen yaklaşık 500 Avrupa Koleji öğrencisine Türkiye ve AB süreci hakkında bilgi veriliyor.

Etkinlikler kapsamında Avrupa Kolejinde 2019-2020 döneminde eğitim gören Türk öğrenciler, "Türkiye-AB İlişkileri: Güncel Gelişmeler ve Ortak Geleceğimiz" ve "Avrupa'da Türk Mirası" başlıklı iki konferans düzenlerken, Brüksel'de yaşayan Türk sanatçılar da konser verecek.

Avrupa Kolejinin etkinlikleri 2 Şubat'a kadar devam edecek.

Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı eş güdümünde yürütülen "Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı", Türkiye'nin Birliğe adaylık sürecinde, gerek kamu yönetiminde gerek özel sektörde ihtiyaç duyulan, donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk "avrokratlarını" yetiştirmeyi amaçlıyor.

Belçika, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AP'den mobil cihazlar için tek tip şarj girişi çağrısı
Bahçeli, Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile 'Atatürk' örneğiyle tepki gösterdi Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:09:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belçika'daki Avrupa Kolejinde "Türk Milli Haftası" etkinlikleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]