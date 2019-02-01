Son Dakika Haberleri: Belçika'daki Genel Grev Brüksel Havalimanı'nı da Etkileyecek

Belçika'daki Genel Grev Brüksel Havalimanı'nı da Etkileyecek

1 saat önce

Belçika'daki büyük sendikaların aldığı ortak kararla 13 Şubat'ta yapılacak genel grevin Brüksel Zaventem Havalimanı'nı da etkilemesi bekleniyor.

Belçika'daki Genel Grev Brüksel Havalimanı'nı da Etkileyecek, System.String[]
Belçika'daki büyük sendikaların aldığı ortak kararla 13 Şubat'ta yapılacak genel grevin Brüksel Zaventem Havalimanı'nı da etkilemesi bekleniyor.

Belçika'daki büyük sendikalar, 13 Şubat'ta genel greve gitme kararı aldı. Grevin, Brüksel Zaventem Havalimanı'nı da etkilemesi bekleniyor. Sendikaların başta ulaşım şirketleri çalışanları olmak üzere ülke genelindeki limanlar ile havalimanları çalışanlarının da greve katılmaları konusunda yaptığı çağrı, Zaventem Havalimanı'nda uçuşları takip eden Skeyes şirketi çalışanlarının haklarını savunan Hristiyan Sendikası tarafından kabul gördü. Hristiyan Sendikası tarafından, "Skeyes ekibinden 13 Şubat'ta evde kalmalarını istiyoruz" açıklaması yapıldı.

Uçuş trafiği ciddi bir şekilde etkilenecek

Skeyes şirket çalışanlarının greve katılmasıyla, 13 Şubat'ta Brüksel uçuş trafiğini ciddi bir şekilde etkilenmesi tedirginliğe neden olurken, havalimanının diğer departmanlarında çalışan işçilerin de greve katılmaları bekleniyor.

13 Şubat'ı genel grev ilan eden sendikalar, özel sektördeki sosyal haklar konusundaki istişarenin başarısızlığa uğraması ile gelecek iki yıl için her sene başında maaşlara yapılacak yüzde 0,8'lik artışın düşük olmasını sebep gösterdi.

Geçtiğimiz yıl Zaventem Havalimanı'nda bagajları yükleyen firma çalışanlarının sıkça grev yapması çok sayıda uçuşu etkilemişti. - BRÜKSEL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Belçika, Brüksel, 3. Sayfa
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