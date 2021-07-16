Belçika'daki sel felaketinde bilanço artıyor: ölü sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika

Belçika'daki sel felaketinde bilanço artıyor: ölü sayısı 12'ye çıktı

Belçika'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Belçika'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Belçika'nın doğusunu vuran şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosu artıyor. Liege, Verviers, Valon Brabant, Namur, Limburg meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye yükseldi. En az 5 kişiden haber alınamadığı, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Valon bölgesinde 21 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı, Antwerp kenti ve Lüksemburg ile Flaman Brabant bölgelerinde de büyük hasar oluştuğu aktarıldı. Yollardaki araçların da sel sularına kapılarak sürüklendiği görüldü. (İHA)

Son Dakika

Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok

Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi

Sel felaketinin vurduğu Rize'de umutlu bekleyiş! Kayıp iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor

Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor

Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı

Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu

Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi

YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu