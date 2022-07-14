Belçika'daki sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti - Son Dakika
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Belçika'daki sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti

14.07.2022 15:08
Belçika'daki sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti

Belçika tarihinin en büyük doğal afetinin üzerinden bir yıl geçmesi nedeniyle ülkede sel bölgelerinde anma törenleri düzenlendi.

Belçika tarihinin en büyük doğal afetinin üzerinden bir yıl geçmesi nedeniyle ülkede sel bölgelerinde anma törenleri düzenlendi.

Belçika Kralı Philippe, Kraliçe Mathilde, Başbakan Alexander de Croo ile Valon bölgesi Başbakanı Elio Di Rupo, sel bölgesini ziyaret etti.

Selden en çok etkilenen bölgelerden Liege iline bağlı Chenee'de halkla sohbet eden yetkililer, mevcut durumları hakkında bilgi aldı.

Geçen yıl doğudaki Liege, Limburg ve Namur eyaletlerinde etkili olan yağışlarda 14-15 Temmuz'da 39 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca bina çökmüş, yüzlerce aile, evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Yollar tonlarca çöp ve molozla dolmuş, temizlenmesi aylar sürmüştü. Pek çok haneye aylarca doğal gaz ve elektrik verilememişti.

Sel bölgesinde halen ağır hasar almış binalar, parçalanmış arabalar, devrilmiş ağaçlar ve çamura batmış ev eşyaları göze çarpıyor.

Yaklaşık 3 milyar avroluk hasara yol açan felaketin ardından krizin doğru yönetilip yönetilmediği, tahliyelerin daha erken mümkün olup olmadığı, can kayıplarının önüne geçilip geçilemeyeceği gibi sorular ülke gündemine gelmişti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika'daki sel felaketinin üzerinden bir yıl geçti - Son Dakika

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