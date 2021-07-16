Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi - Son Dakika

Belçika'daki sellerde ölü sayısı 12'ye yükseldi

Belçika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığı, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Belçika'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye çıktığı, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi. Özellikle ülkenin doğusunu etkileyen yoğun yağışlar, Liege, Verviers, Spa, Namur, Limburg gibi bölgeleri vurdu. Yerel yetkililer, bu kentlerde ve civarındaki köylerde 12 kişinin sellerde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bölgede en az 5 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Seller nedeniyle bölgede onlarca ev çöktü, binlerce ev ve iş yerini su bastı. Çok sayıda binek araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Selden en fazla etkilenen şehirlerden Liege'in bazı mahallelerinde halka evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı. Kentten geçen Meuse Nehri'nin taşabileceği endişesiyle başta kent merkezi olmak üzere bazı semtlerde yaşayanlardan yüksek bölgelere gitmeleri ya da binaların üst katlarına çıkmaları istendi. Ülkenin doğusunda birçok yol kapandı, kara ve demir yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.

Son Dakika

Aşılamanın düşük olduğu Siirt'te ikna timleri, "Aşı kısırlık yapıyor" söylentilerine karşı kapı kapı geziyor

Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı

Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek

Harbiye'de Simge ve Rubato rüzgarı esti! Bir de sürpriz vardı

16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı

Bayram tatilinde herkesin akın ettiği Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Rezervasyonsuz gelmeyin

Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti

Trafikte dehşet dakikaları! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü