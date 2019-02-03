Son Dakika Haberleri: Belçika'daki Silahlı Saldırı

Belçika'daki Silahlı Saldırı

1 saat önce

Belçika'nın Anvers kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan üç kişiden biri yaşamını yitirdi, bir kişi daha gözaltına alındı.

Belçika'daki Silahlı Saldırı, System.String[]
Belçika'nın Anvers kentinde dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan üç kişiden biri yaşamını yitirdi, bir kişi daha gözaltına alındı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, dün silahlı saldırıda yaralanan üç kişiden biri öldü.

Anvers polisi, bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla yakalanan zanlı sayısının üçe çıktığını açıkladı.

Anvers'te çok sayıda Türk'ün yaşadığı Brederode Caddesi'nde baba oğul oldukları belirtilen iki kişi, tartıştıkları iki genç Türk vatandaşına silahlı saldırıda bulunmuştu.

Açılan ateşte ikisi ağır üç kişi yaralanmıştı. Yaralılardan birinin olayı yatıştırmaya çalışan bir Türk vatandaşı olduğu kaydedilmişti.

Zanlıların bugün mahkemeye çıkartılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:09 Kaynak: AA

Anvers, Belçika, Güncel
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