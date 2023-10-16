 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki silahlı saldırının arkasındaki neden ortaya çıktı - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki silahlı saldırının arkasındaki neden ortaya çıktı

Son Güncelleme: 16.10.2023 23:30

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, ABD'de 26 bıçak darbesiyle öldürülen 6 yaşındaki Filistinli çocuğun intikamını almak için saldırıyı düzenlediği iddia edildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir saldırganın açtığı ateş sonucu 2 kişinin ölmesine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Saldırganın, silahlı eylemi, ABD'de öldürülen Filistinli çocuğun intikamını almak için düzenlediği öne sürüldü.

ABD'DE ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİ ÇOCUĞUN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN YAPMIŞ

Belçika basınında yer alan habere göre, saldırganın, ABD'de 26 bıçak darbesiyle katledilen 6 yaşındaki Filistinli çocuğun intikamını almak için silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edildi.

Belçika'daki silahlı saldırının arkasındaki neden ortaya çıktı: ABD'de öldürülen Filistinli çocuğun intikamı için yapmış

SALDIRI SONRASI VİDEO PAYLAŞMIŞ

Brüksel'de iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının failinin, kan donduran eylem sonrası sosyal medyadan video paylaşması ise dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı. Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

Belçika'daki silahlı saldırının arkasındaki neden ortaya çıktı: ABD'de öldürülen Filistinli çocuğun intikamı için yapmış

2 İSVEÇ VATANDAŞI ÖLDÜ

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi. Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

ABD'DEKİ KAN DONDURAN CİNAYET

ABD'nin Chicago kentinin güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evinin kapısını çalarak bıçakla saldırmıştı. Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti. 6 yaşındaki Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Suç

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Brüksel, Belçika, İsveç, Suç, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Suç Belçika'nın başkenti Brüksel'deki silahlı saldırının arkasındaki neden ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
23:24 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıdan sonra Belçika-İsveç maçı iptal edildi
23:16 Belçika'nın başkenti Brüksel'deki silahlı saldırının arkasındaki neden ortaya çıktı
22:32 Son Dakika: Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı kişinin açtığı ateş sonucu 2 İsveçli yaşamını yitirdi
22:16 Son Dakika! Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları: Elimizde 200 ile 250 arası yabancı esir var
21:53 Tel Aviv'e füze saldırısı sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken sığınağa indi
21:25 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: 500 bin Filistinlinin Türkiye'ye alınacağı iddiası asılsız
20:54 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri ile görüştü
20:41 Lübnan sınırında İsrail tankına yapılan füzeli saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:55 ABD'de 6 yaşındaki Filistinli çocuğun 26 bıçak darbesiyle öldürülmesi toplumda tepkilere neden oldu
19:52 İsrail'de istihbaratın başındaki isimden Hamas itirafı: Sorumluluk bana ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 00:07:06. #1.12#
SON DAKİKA: Belçika'nın başkenti Brüksel'deki silahlı saldırının arkasındaki neden ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement