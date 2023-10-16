Belçika'nın başkenti Brüksel'deki silahlı saldırının arkasındaki neden ortaya çıktı

Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de bir saldırganın açtığı ateş sonucu 2 kişinin ölmesine ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Saldırganın, silahlı eylemi, ABD'de öldürülen Filistinli çocuğun intikamını almak için düzenlediği öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı. Görüntülerde, zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

2 İSVEÇ VATANDAŞI ÖLDÜ

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi. Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

ABD'DEKİ KAN DONDURAN CİNAYET

ABD'nin Chicago kentinin güneybatısındaki Plainfield yerleşkesinde, ev sahibi 71 yaşındaki Joseph M. Czuba, 32 yaşındaki Filistinli anne Hanaan Shahin ile 6 yaşındaki oğlu Wadea Al-Fayoume'ye evinin kapısını çalarak bıçakla saldırmıştı. Will County Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, çocuğu 26 defa bıçaklayan Czuba'nın motivasyonunun "çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması" olduğu iddia edilmişti. 6 yaşındaki Wadea, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, annesinin durumunun ise ağır olduğu açıklanmıştı.