Son Dakika Haberleri: Belçika'daki Türk Kadınlardan Yemen'e Yardım Kampanyası

Belçika'daki Türk Kadınlardan Yemen'e Yardım Kampanyası

1 saat önce

Belçika'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyesi kadınlar, Yemen için yardım kampanyası başlattı.

Belçika'daki Türk Kadınlardan Yemen'e Yardım Kampanyası, System.String[]
Belçika'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyesi kadınlar, Yemen için yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında ilk olarak Belçika'nın Diest kentinde bir kahvaltı programı düzenlendi. Aralarında Belçikalıların da olduğu çok sayıda kişinin katıldığı programdan elde edilecek gelir, kampanya fonuna aktarılacak.

UID Belçika Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eryiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yemen'e Hemen Yardım" adlı iki ay süren bir kampanya başlattıklarını belirterek, "Tüm dünyada aynı kampanya sürüyor. Biz de Belçika yönetimi olarak bir çok program organize ettik." dedi.

Kahvaltı etkinliğin de bu programlardan biri olduğunu aktaran Eryiğit, çok büyük ilgiyle karşılaştıklarının söyledi.

Bu iki aylık süre zarfında Belçika'nın diğer kentlerin de yardım programlarına devam edeceklerini anlatan Eryiğit, kampanya süresinin sonunda ise elde edilen gelirin başkent Brüksel'de yapılacak final programıyla Türk Kızılayı'nın ilgili hesabına aktarılacağını vurguladı.

Etkinliğe katılan kadınlar da zor durumda olan Yemenlilere yardım için bir araya geldiklerini belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Yemen'deki insani kriz

Birleşmiş Milletler'e göre (BM), Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ambargosu altındaki Yemen, dünyanın en kötü insani krizini yaşıyor.

Nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişinin kıtlık riski ile karşı karşıya olduğu ülkede, 5 yaşının altındaki 85 bin çocuğun da açlıktan öldüğüne inanılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:49 Kaynak: AA

Belçika, Yemen, Güncel
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