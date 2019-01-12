Son Dakika Haberleri: Belçika'daki Türk Kadınlardan Yemen'e Yardım Kampanyası

Belçika'daki Türk Kadınlardan Yemen'e Yardım Kampanyası

8 dakika önce

Belçika'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyesi kadınların başlattığı Yemen için yardım kampanyası devam ediyor.

Belçika'daki Türk Kadınlardan Yemen'e Yardım Kampanyası, System.String[]
Belçika'da Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) üyesi kadınların başlattığı Yemen için yardım kampanyası devam ediyor.

Kampanya kapsamında başkent Brüksel'de kahvaltı programı düzenlendi. Aralarında Belçikalıların da olduğu çok sayıda kişinin katıldığı programdan elde edilecek gelir, kampanya fonuna aktarılacak.

UID Belçika Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eryiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kampanyanın 5. programını gerçekleştiriyoruz. 10 Şubat'a kadar Belçika'nın diğer kentlerinde de yardım programlarına devam edilecek." dedi.

Yardım kampanyasına büyük ilgi olduğunu belirten Eryiğit, "Şu ana kadar aktardığımız miktar 12 bin avro civarında. Hedefimiz ise 25 bin avro." diye konuştu.

Yemen'deki insani kriz

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ambargosu altındaki Yemen, dünyanın en kötü insani krizini yaşıyor.

Nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişinin kıtlık riski ile karşı karşıya olduğu ülkede, 5 yaş altındaki 85 bin çocuğun da açlıktan öldüğü tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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