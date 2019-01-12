Son Dakika Haberleri: Belçika'daki Türk Kadınlardan Yemen'e Yardım Kahvaltısı

Belçika'daki Türk Kadınlardan Yemen'e Yardım Kahvaltısı

25 dakika önce

KAMPANYA kapsamında başkent Brüksel'de Belçikalıların da katıldığı kahvaltı programından elde edilecek gelir, kampanya fonuna aktarılacak.

Belçika'daki Türk Kadınlardan Yemen'e Yardım Kahvaltısı, System.String[]
KAMPANYA kapsamında başkent Brüksel'de Belçikalıların da katıldığı kahvaltı programından elde edilecek gelir, kampanya fonuna aktarılacak.

UID Belçika Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eryiğit, "Kampanyanın 5. programını gerçekleştiriyoruz. 10 Şubat'a kadar Belçika'nın diğer kentlerinde de yardım programları devam edecek" dedi.

HEDEF 25 BİN EURO

Yardım kampanyasına büyük ilgi olduğunu belirten Eryiğit, "Şu ana kadar aktardığımız miktar 12 bin euro civarında. Hedefimiz ise 25 bin euro" diye konuştu. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ambargosu altındaki Yemen, dünyanın en kötü insani krizini yaşıyor. Nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişinin kıtlık riski ile karşı karşıya olduğu ülkede, 5 yaş altındaki 85 bin çocuğun da açlıktan öldüğü tahmin ediliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:51 

Brüksel, Yemen, Belçika, Güncel
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