Belçika'daki Türk Kadınlardan Yemen'e Yardım Kahvaltısı
25 dakika önce
KAMPANYA kapsamında başkent Brüksel'de Belçikalıların da katıldığı kahvaltı programından elde edilecek gelir, kampanya fonuna aktarılacak.
KAMPANYA kapsamında başkent Brüksel
'de Belçikalıların da katıldığı kahvaltı programından elde edilecek gelir, kampanya fonuna aktarılacak.
UID Belçika Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eryiğit, "Kampanyanın 5. programını gerçekleştiriyoruz. 10 Şubat'a kadar Belçika'nın diğer kentlerinde de yardım programları devam edecek" dedi.
HEDEF 25 BİN EURO
Yardım kampanyasına büyük ilgi olduğunu belirten Eryiğit, "Şu ana kadar aktardığımız miktar 12 bin euro civarında. Hedefimiz ise 25 bin euro" diye konuştu. Birleşmiş Milletlere (BM
) göre, Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri
ambargosu altındaki Yemen
, dünyanın en kötü insani krizini yaşıyor. Nüfusun yarısını oluşturan 14 milyon kişinin kıtlık riski ile karşı karşıya olduğu ülkede, 5 yaş altındaki 85 bin çocuğun da açlıktan öldüğü tahmin ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:51
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