Belçika'daki Türk kökenli Belediye Başkanı Kır partisinden ihraç edildi - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode ilçesi Belediye Başkanı Emir Kır, Türkiye'den belediye başkanlarından oluşan bir heyeti kabul etmesinin ardından üyesi olduğu Sosyalist Partiden (PS) ihraç edildi.

Sosyalist Partiden yapılan yazılı açıklamada, cuma günü toplanan disiplin komitesinin "Kır'ın partiden ihraç edilmesine" karar verdiği bildirildi.

Kır, bu ay başında Türkiye'den Brüksel'deki Avrupa kurumlarını ziyarete gelen farklı partilerden 6 belediye başkanını, talepleri üzerine makamında ağırlamıştı.

Kır, MHP'li iki vekilin de heyette bulunması nedeniyle, hakkında Belçika medyasında "aşırı sağcıları ağırladı" şeklinde haberler yapılmıştı.

Mensubu olduğu Sosyalist Partinin disiplin kuruluna sevk edilen Kır hakkında sosyal medyadan da ölüm tehdidi içerikli paylaşımlarda bulunulmuştu.

Belediye Başkanı Kır'ın partisinin kararına itiraz hakkı bulunuyor.

Kır'dan açıklama

Sosyal medya hesabı üzerinden partisinin kararını değerlendiren Kır, "Partim hakkında hayal kırıklığım çok büyük ancak sol görüşlerime sıkı biçimde bağlıyım." dedi.

Kır, partisinin işlettiği sürece saygı duyduğunu belirterek, hayatını aşırı sağla mücadeleye adadığını, sosyal adalet ve halka hizmet için çalıştığını ifade etti.

İki dönemdir belediye başkanı

Türk kökenli Belçikalı siyasetçi Kır, Brüksel'in 19 belediyesinden biri olan Saint-Josse-ten-Noode'un belediye başkanlığını yürütüyor.

Brüksel'in Saint-Josse Belediyesinde 2000'de belediye başkan yardımcılığına seçilen Kır, 13 Haziran 2004'te yapılan bölge seçimlerine katıldı ve Brüksel bölgesinden 7 bin 409 tercihli oyla partisinde ikinci en yüksek oyu alan kişi olarak bölge meclisine girdi.

Kır, 2012 Ekim ayında yapılan belediye seçimlerinde Brüksel Hükümeti Devlet Bakanı ve Saint-Josse belediye başkanlığına seçildi.

Madenci bir ailenin çocuğu olarak Charleroi kentinde dünyaya gelen Kır, bu yıl yapılan seçimlerde tekrar Saint-Josse belediye başkanı oldu.