Son Dakika Haberleri: Belçika'daki Yahudi Müzesi Saldırganına Müebbet Hapis

Belçika'daki Yahudi Müzesi Saldırganına Müebbet Hapis

2 saat önce

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne 2014'te yapılan silahlı saldırıda 4 kişinin ölümüne neden olmaktan suçlu bulunan Mehdi Nemmouche, müebbet hapisle cezalandırıldı.

Belçika'daki Yahudi Müzesi Saldırganına Müebbet Hapis, System.String[]
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne 2014'te yapılan silahlı saldırıda 4 kişinin ölümüne neden olmaktan suçlu bulunan Mehdi Nemmouche, müebbet hapisle cezalandırıldı.

Brüksel Ceza Mahkemesi, Nemmouche'un cezasını açıkladı.

Mahkeme, Nemmouche'a Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne 24 Mayıs 2014'teki silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürmekten müebbet hapis cezası verdi.

Brüksel'deki Yahudi Müzesi'nde düzenlenen saldırıda İsrail vatandaşı bir çift, Fransız vatandaşı olduğu belirlenen bir kadın ve bir Belçika vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Nemmouche, Fransa'da yakalanmış, daha sonra Belçika'ya iade edilmişti.

Brüksel Ceza Mahkemesi, geçen hafta Nemmouche'u Brüksel'deki Yahudi Müzesi'ne 24 Mayıs 2014'teki silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürmekten suçlu bulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Brüksel, Belçika, Güncel
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