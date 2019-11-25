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Belçika'dan Galatasaray açıklaması! "Beraberlik iyidir..."
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Club Brugge'da Siebe Schrijvers, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Club Brugge'da Siebe Schrijvers, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Club Brugge'un Oostende'yi 2-0 yendiği maçta 1 gol kaydeden Siebe Schrijvers, "Bir tane attım, daha fazla da atabilirdim. Artık sadece Galatasaray maçına odaklanıyoruz. Şimdiye kadarki en önemli Şampiyonlar Ligi maçımız olacak. İstanbul'da beraberlik bile bizim için iyi sonuç olacaktır. En azından beraberlik için gidiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:06
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