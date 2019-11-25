Son Dakika Haberleri: Belçika'dan Galatasaray açıklaması! "Beraberlik iyidir..."
Son Dakika Spor Belçika'dan Galatasaray açıklaması! 'Beraberlik iyidir...' - Son Dakika Spor

Belçika'dan Galatasaray açıklaması! "Beraberlik iyidir..."

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Club Brugge'da Siebe Schrijvers, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Belçika'dan Galatasaray açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Club Brugge'da Siebe Schrijvers, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.


Club Brugge'un Oostende'yi 2-0 yendiği maçta 1 gol kaydeden Siebe Schrijvers, "Bir tane attım, daha fazla da atabilirdim. Artık sadece Galatasaray maçına odaklanıyoruz. Şimdiye kadarki en önemli Şampiyonlar Ligi maçımız olacak. İstanbul'da beraberlik bile bizim için iyi sonuç olacaktır. En azından beraberlik için gidiyoruz." dedi.


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Club Brugge, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:06 
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