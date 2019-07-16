Son Dakika Haberleri: Belçika'dan gelen aile Tarsus'ta kaza yaptı: 5 yaralı
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Belçika'dan gelen aile Tarsus'ta kaza yaptı: 5 yaralı

3 saat önce

Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine özel araçla gelen gurbetçi ailenin geçirdiği feci kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Belçika'dan gelen aile Tarsus'ta kaza yaptı: 5 yaralı, System.String[]
Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine özel araçla gelen gurbetçi ailenin geçirdiği feci kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine gelen Mehmet G. yönetimindeki 1 VUK 858 plakalı otomobil, yağış nedeniyle bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından Tarsus'ta bulunan hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Belçika, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:26 Kaynak: İHA
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