Son Dakika Haberleri: Belçika'dan gelen aile Tarsus'ta kaza yaptı: 5 yaralı
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Belçika'dan gelen aile Tarsus'ta kaza yaptı: 5 yaralı

3 saat önce

Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine özel araçla gelen gurbetçi ailenin geçirdiği feci kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Belçika'dan gelen aile Tarsus'ta kaza yaptı: 5 yaralı, System.String[]
Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine özel araçla gelen gurbetçi ailenin geçirdiği feci kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, TEM otoyolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine gelen Mehmet G. yönetimindeki 1 VUK 858 plakalı otomobil, yağış nedeniyle bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından Tarsus'ta bulunan hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Belçika, Mersin, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
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