Belçika'dan gelen kaleci Berke Özer Gümüşhane'de karantinada - Son Dakika
Son Dakika Spor Belçika'dan gelen kaleci Berke Özer Gümüşhane'de karantinada - Son Dakika Spor

Belçika'dan gelen kaleci Berke Özer Gümüşhane'de karantinada

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayını Türkiye geçirmek isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Belçika'dan gelen kaleci Berke Özer Gümüşhane'de karantinada, System.String[]
Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayını Türkiye geçirmek isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşını taşıyan uçak, dün akşam Trabzon Havalimanı'na indi. Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer'in de yer aldığı kafile sağlık kontrollerinin ardından Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yarın başlayacak Ramazan ayı ve ardından Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda Belçika'da yaşayan toplam 328 Türk vatandaşının tahliyesi de başladı. Belçika'nın başkenti Brüksel'den hareket eden Boing 777 tipi TC-JJF kuyruk nolu uçak, saat 21.20'de Trabzon Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan Türk vatandaşları, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı. Havalimanında tedbirler kapsamında, özel kıyafetli sağlık ekipleri de ambulanslarla bekledi. Uçaktan inen yolcuların bagajları da ekipler tarafından dezenfekte edildi. Kontrollerden geçirilip otobüslere binen 328 kişiden 78'i Trabzon'daki yurtlara yerleştirilirken, 250'si ise 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı yurtlar için Gümüşhane'ye doğru yola çıktı. Öte yandan, aralarında Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer de 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Gümüşhane'deki tesislerine gitti.

FENERBAHÇE FUTBOLCUSU BERKE DE GÜMÜŞHANE'DE KARANTINAYA ALINDI

Belçika'dan uçakla getirilen 328 Türk vatandaşı, sağlık kontrolünden ardından, Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alındı. Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer de Gümüşhane'ye gönderilen kafilede yer aldı. Genç kaleci, karantina işlemleri için Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi yurdunda yerleşti.

'ÇOK GÜZEL KARŞILANDIK'

Yurt dışınan dönen vatandaşlardan Enis Benli, işi dolayısıyla Belçika'ya gittiğini ancak Kovid-19 salgını nedeniyle uçuşların iptali nedeniyle bu ülkede kaldığını söyledi. Yurda dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Benli, "Yurdumuza döndüğümüz için çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada çok güzel karşılandık" dedi.

Ankara Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı okuyan Melis Temizgezek de Erasmus programı kapsamında İtalya'ya gittiğini ve Kovid-19 salgını nedeniyle programını iptal edip geri dönmek zorunda kaldığını söyledi. Geri dönmek için Belçika'ya geçtiğini anlatan Temizgezek, yurda döndüğü için mutlu olduğunu belirttip, yetkililere teşekkür etti.

- Şhane
Berke Özer, Gümüşhane, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:16 Kaynak: DHA

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