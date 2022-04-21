Belçika'dan iklim kriziyle mücadele için Sahel'e 60 milyon dolar finansman - Son Dakika

Belçika, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için Sahel bölgesine 60 milyon dolar finansman sağlayacak.

Nijer Haber Ajansına (ANP) göre, Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou, Belçika'nın Niamey ve Encemine Büyükelçisi Myriam Bacquelaine ile iklim değişikliğiyle mücadele için 2022-2026 döneminde kullanılmak üzere 60 milyon dolarlık iki anlaşma imzaladı.

Anlaşmalar kapsamında Nijer'in yanı sıra Mali, Burkina Faso ve Senegal'de iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için çeşitli projeler yürütülecek.

Projelerin merkezi ise Nijer'in başkenti Niamey olacak.

Sahra Çölü'nün kuzey bölümündeki yarı kurak bölgeye Sahel adı veriliyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı, şubatta, iklim değişikliği ve güvenlik krizi nedeniyle Sahel'de 10,5 milyon kişinin şiddetli açlık ve geçim krizine sürüklendiğini duyurmuştu.

BM Çevre Programına göre, iklim değişikliğinin etkileri Sahel bölgesinde yağış kıtlığı şeklinde görülüyor.

Halihazırda yarı kurak bir yapıya sahip Sahel'e yeterli yağışın düşmemesi gıda güvensizliği ve aşırı yoksulluğa neden oluyor.