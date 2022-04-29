Belçika'dan "İklim Sahel" programının Senegal ayağına 11,5 milyon avroluk finansman - Son Dakika
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Belçika'dan "İklim Sahel" programının Senegal ayağına 11,5 milyon avroluk finansman

29.04.2022 05:11
Belçika'dan "İklim Sahel" programının Senegal ayağına 11,5 milyon avroluk finansman

Belçika'nın Dakar Büyükelçiliği, Sahel'deki iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen "Climat Sahel (İklim Sahel)" programının Senegal ayağı için 11,5 milyon avro finansman sağlayacak.

Belçika'nın Dakar Büyükelçiliği, Sahel'deki iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen "Climat Sahel (İklim Sahel)" programının Senegal ayağı için 11,5 milyon avro finansman sağlayacak.

Senegal Haber Ajansının (APS) haberine göre, Senegal Ekonomi Bakanı Amadou Hott ile Belçika'nın Dakar Büyükelçisi Hubert Roisin, ilaç ile aşılara adil erişimin teşviki ve doğal kaynakların yönetimine ilişkin 2 anlaşma imzaladı.

Ekonomi Bakanı Hott, "Climat Sahel" adını taşıyan doğal kaynakların yönetimine ilişkin imzalanan protokolün, çölleşme ve iklim değişikliğinin sonuçlarıyla mücadelede doğal kaynakların yönetimi ve Sahel'deki ekosistem dengesini iyileştirme çabalarına destek sağlayacağını belirtti.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'yu da kapsayan program için toplamda 50 milyon avro finansman ayrılacak.

Finansmanın 11,5 milyon avrosu ise programın Senegal ayağı için harcanacak. Climat Sahel'in 2027 yılında tamamlanması bekleniyor.

İlaç ve aşı alanında imzalanan anlaşma kapsamında da Senegal'e 4 milyon avro finansman sağlanacak.

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Ekonomi Bakanı, Belçika, Senegal, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Belçika'dan 'İklim Sahel' programının Senegal ayağına 11,5 milyon avroluk finansman - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'dan "İklim Sahel" programının Senegal ayağına 11,5 milyon avroluk finansman - Son Dakika
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