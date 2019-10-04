Son Dakika Haberleri: Belçika'dan Manisa'ya geldi Avrupa'ya börek satıyor
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Belçika'dan Manisa'ya geldi Avrupa'ya börek satıyor

1 saat önce

Türkiye pazarına 5 yıl önce giren Belçikalı unlu mamüller firması La Lorraine, Türkiye'yi Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın merkez üssü olarak konumlandırdı.

Belçika'dan Manisa'ya geldi Avrupa'ya börek satıyor, System.String[]

Türkiye pazarına 5 yıl önce giren Belçikalı unlu mamüller firması La Lorraine, Türkiye'yi Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın merkez üssü olarak konumlandırdı.

Kuzey Afrika, Orta Doğu, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 07:56 
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