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Belçika'dan Omicron mutasyonuna karşı kısıtlama kararı - Son Dakika

Belçika'dan Omicron mutasyonuna karşı kısıtlama kararı

23.12.2021 11:28
Belçika'dan Omicron mutasyonuna karşı kısıtlama kararı

Belçika'da Covid-19'un Omicron mutasyonunun yayılmasının ardından Noel tatili döneminde vaka sayılarını düşük tutmak amacıyla sinema ve tiyatro salonlarını gibi iç mekan etkinliklerini durdurma kararı aldı.

Belçika'da Covid-19'un Omicron mutasyonunun yayılmasının ardından Noel tatili döneminde vaka sayılarını düşük tutmak amacıyla sinema ve tiyatro salonlarını gibi iç mekan etkinliklerini durdurma kararı aldı.

Belçika'da korona virüs salgını ile mücadele devam ederken Omicron mutasyonunun hızla yayılması yetkilileri harekete geçirdi. Hükümet, Noel tatilinde vaka sayısını düşük tutabilmek için önlemleri sıklaştırdı. Alınan yeni kararlar kapsamında sinema ve tiyatro salonları gibi iç mekan etkinliklerini durdurma kararı aldı. Geçtiğimiz hafta sonu Hollanda ve Danimarka'nın sinema salonlarını kapatma kararından sonra Belçika da vakaların artması nedeniyle iç mekan etkinliklerinin kapatılması dışında maçların seyircisiz oynanması ve işyerlerindeki müşteri kapasitesini düşürmek gibi yeni önlemler aldı. Yoğun bakım ünitelerinde 693 hastanın bulunduğu ülkede müzeler, kütüphaneler ve spor salonları dışında sinema ve tiyatro salonları, konser ve diğer eğlence mekanları Pazar gününde itibaren kapatılacak.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, açıklamasında yeni vakaların yaklaşık yüzde 30'un Omicron mutasyonlu olduğunu belirterek "Çok fazla belirsizliğin olduğu bir dönemde son derece temkinli olmalıyız" dedi. Öte yandan, Başbakan Croo, Noel tatilinden önce halkı test yapmaya çağırdı.

Belçika, Covid-19 vakalarının artmasıyla zorunlu evden çalışma ve 6 yaşından itibaren maske takma önlemlerinin yanı sıra gece kulüplerinin ve restoranların 23.00'te kapatılması kararını almıştı.

(İHA)

Belçika'dan Omicron mutasyonuna karşı kısıtlama kararı

Koronavirüs, Omicron, Belçika, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belçika'dan Omicron mutasyonuna karşı kısıtlama kararı - Son Dakika


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