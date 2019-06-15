Belçika'dan Suriye'ye IŞİD saflarında savaşmaya giden militanların çocukları ülkeye getirildi
3 saat önce
Belçika'dan Suriye’ye IŞİD saflarında savaşmaya giden militanların çocukları ülkeye getirildi
Belçika
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:38
'dan Suriye
'ye IŞİD saflarında savaşmak üzere giden militanların 6 çocuğu ülkeye getirildi.
Belçika Dışişleri Didier Reynders
, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'den 6 çocuk bugün ülkemize getirildi." açıklamasını yaptı.
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