Son Dakika Haberleri: Belçika'dan Suriye'ye IŞİD saflarında savaşmaya giden militanların çocukları ülkeye getirildi
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Belçika'dan Suriye'ye IŞİD saflarında savaşmaya giden militanların çocukları ülkeye getirildi

3 saat önce

Belçika'dan Suriye’ye IŞİD saflarında savaşmaya giden militanların çocukları ülkeye getirildi

Belçika'dan Suriye'ye IŞİD saflarında savaşmaya giden militanların çocukları ülkeye getirildi, System.String[]
Belçika'dan Suriye'ye IŞİD saflarında savaşmak üzere giden militanların 6 çocuğu ülkeye getirildi.

Belçika Dışişleri Didier Reynders, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'den 6 çocuk bugün ülkemize getirildi." açıklamasını yaptı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 08:38 
Belçika, Suriye, Dünya
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