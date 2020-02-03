Belçika Dışişleri Bakanı Goffin, Bağdat'ta (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belçika Dışişleri Bakanı Goffin, Bağdat'ta (1) - Son Dakika

Belçika Dışişleri Bakanı Goffin, Bağdat'ta (1)

6 saat önce

Bir araya gelme ve heyetler arası görüşme Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim'in ortak basın toplantısında konuşması Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi.

Bir araya gelme ve heyetler arası görüşme

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim'in ortak basın toplantısında konuşması Belçika Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El Hekim ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Goffin ve El Hekim ortak basın toplantısı düzenledi.

Belçika Dışişleri Bakanı Goffin, Bağdat'ta (1)

Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:15 Kaynak: AA
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